حادث أتوبيس الصحراوي.. وفاة 8 وإصابة 14 والصحة تدفع بـ34 سيارة إسعاف

كتب : أحمد جمعة عسكر

10:45 ص 29/09/2025

حادث انقلاب أتوبيس المنيا

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع الفوري بـ34 سيارة إسعاف إلى موقع حادث انقلاب أتوبيس، وقع صباح اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025، على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز بني مزار في محافظة المنيا، باتجاه القاهرة.

وأفادت الوزارة، في تقرير أولي، بإصابة 14 مواطنًا من ركاب الأتوبيس، حيث تم نقلهم إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، كما أسفر الحادث عن وفاة 8 من ركاب الأتوبيس.

وأعربت وزارة الصحة عن خالص تعازيها لأسر المتوفين، داعية الله أن يتغمدهم برحمته، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

