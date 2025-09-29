انطلقت بمحافظة البحر الأحمر جولة جديدة من مشروع "المواجهة والتجوال" في موسمه السادس (سبتمبر 2025 – يونيو 2026)، والذي تنظمه وزارة الثقافة برعاية الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة، في إطار خطة الدولة لنشر العدالة الثقافية والوصول بالأنشطة الإبداعية إلى مختلف محافظات الجمهورية.

حيث انطلقت فعاليات المحافظة من مسرح ممشى النصر بالغردقة، يليها عرض في المعهد الأزهري بسفاجا، ثم مركز شباب القصير، وجامعة الغردقة، وختامًا مركز شباب رأس غارب.

وكانت الجولة الأولى للموسم السادس قد بدأت من محافظة قنا، تلتها الجولة الثانية بمحافظة أسيوط التي شهدت عروضًا متتالية على مدار ستة أيام في قصور الثقافة ومراكز الشباب والجامعات، من بينها: قصر ثقافة أسيوط لمدة يومين، تلاه عرض مميز وسط إقبال كبير من الطلبة والطالبات الأزهريين في جامعة الأزهر فرع أسيوط، ثم جامعة أسيوط، وقرية بني مر، واختتمت الفعاليات بعرض متميز للمرة الأولى في دار الحنان لرعاية الأطفال بالفتح، إلى جانب عرض في قرية الحواتكة، وذلك وسط حضور جماهيري واسع عكس تفاعل المجتمع المحلي مع التجربة.

وفي هذا السياق، صرح الفنان هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح، أن البرنامج يواصل جولاته بمحافظة البحر الأحمر لتقديم عروض مسرحية متنوعة، مؤكدًا أن "المواجهة والتجوال" يعكس رسالة الدولة في مد جسور الإبداع إلى مختلف المدن والقرى بما يعزز الانتماء والوعي الثقافي.

ويأتي مشروع "المواجهة والتجوال" في إطار تعاون موسع بين قطاع الإنتاج الثقافي – البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والهيئة المصرية العامة للكتاب، بالشراكة مع وزارات: التربية والتعليم والتعليم الفني، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، التعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف، إلى جانب جامعة الأزهر وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، من بينها مبادرة "حياة كريمة"، مؤسسة مصر الخير، ومبادرة "أنا مصري".