أكد المهندس عبدالحكيم عبدالناصر، ابن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، أن استمرار حضور الزعيم الراحل بعد 55 عامًا من وفاته يعكس محبة المصريين العميقة له، مشددًا على أن رؤية والده لتوحيد الأمة العربية كانت صائبة والأحداث السياسية الحالية أثبتت صحة هذه الرؤية.

وأوضح عبدالحكيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، أن الغرب عارض الوحدة العربية، خاصة مع سوريا، لإدراكه أن الوحدة هي مفتاح انتصار الأمة، قائلًا: "اليوم يتضح للعرب لماذا حارب الغرب هذه الوحدة".

وأشار إلى أن إنجازات عبدالناصر، في مجال العدالة الاجتماعية لا تزال نموذجًا يحتذى به، مؤكدًا أن والده كان يؤمن بأن الشعب هو صاحب الثروات الحقيقي.

وأضاف أن عبدالناصر، عمل على تمكين الفلاح المصري من خلال توزيع الأراضي الزراعية، مما عزز الإنتاج الزراعي، إلى جانب إنشاء المصانع لتوفير فرص عمل للشباب وإتاحة التعليم المجاني.

وتابع أن هذه الإصلاحات ساهمت في تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن 50% من المصريين، خاصة الفلاحين، كانوا محرومين من حقوقهم الإنسانية قبل ثورة يوليو.

وأشار عبد الحكيم إلى بساطة حياة عائلة الرئيس الراحل، قائلًا: "كنت أرتدي أحذية من باتا وملابس من صيدناوي، وكنت أشرب من الحنفية وأقضي الصيف في جليم مع المصريين".

وأكد عبدالحكيم عبدالناصر أن إرث والده لا يقتصر على الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية، بل يمتد إلى تعزيز الوحدة الوطنية والعربية، مشددًا على أن هذه الرؤية لا تزال تلهم الأجيال.

وأضاف أن دعم الفلاح ومجانية التعليم وإنشاء المصانع كانت خطوات أساسية لتمكين الشعب المصري، مؤكدًا أن هذه الإنجازات جعلت من عبد الناصر رمزًا للعدالة والكرامة.