متحدث الإسكان: طرح 15 ألف قطعة أرض إضافية بمشروع "بيت الوطن"

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن مشروع "بيت الوطن" الذي أطلقته الوزارة منذ عام 2012، شهد في الطرح الأخير توفير 18 ألف قطعة أرض.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" أن الجدل المثار سببه تخوف بعض المواطنين من عدم الحصول على الأراضي، الأمر الذي دفع الوزارة إلى طرح 15 ألف قطعة إضافية بهدف استيعاب جميع التحويلات المتأخرة.

وأشار خطاب إلى أن مواقع الأراضي المطروحة تم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للوزارة، وهي مواقع مميزة وصالحة للسكن، نافيًا الشائعات التي ترددت بشأن كونها في أماكن بعيدة أو غير ملائمة للمعيشة.

وأضاف متحدث الإسكان، أن الوزارة ستعمل على زيادة عدد القطع المميزة في بعض المدن الجديدة لتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن الموقع الخاص بالتقديم لا يواجه أي مشكلة.