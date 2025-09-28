إعلان

محافظ القاهرة يستقبل وفد بنك المصرف المتحد لبحث التعاون المشترك

كتب- محمد نصار:

02:34 م 28/09/2025
استقبل إبراهيم صابر، محافظ القاهرة بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد بنك المصرف المتحد لبحث سبل التعاون بين المحافظة والبنك في مجال المشاركة المجتمعية في جهود التنمية بمختلف المجالات بمحافظة القاهرة من أجل رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع المصرف المتحد باعتباره أحد أهم البنوك العاملة في مصر وله العديد من الإسهامات في أعمال المشاركة المجتمعية.

إبراهيم صابر محافظ القاهرة بنك المصرف المتحد التعاون المشترك
