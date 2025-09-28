محافظ القاهرة يستقبل وفد بنك المصرف المتحد لبحث التعاون المشترك

استقبل إبراهيم صابر، محافظ القاهرة بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد بنك المصرف المتحد لبحث سبل التعاون بين المحافظة والبنك في مجال المشاركة المجتمعية في جهود التنمية بمختلف المجالات بمحافظة القاهرة من أجل رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع المصرف المتحد باعتباره أحد أهم البنوك العاملة في مصر وله العديد من الإسهامات في أعمال المشاركة المجتمعية.

