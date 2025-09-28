حالة الطقس.. أجواء خريفية وفرص أمطار والعظمى بالقاهرة 32 درجة



كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد الموافق 28 سبتمبر 2025.

وقالت الأرصاد، إنه يسود طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح، وخلال فترات الليل، حار نهارًا على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الهيئة، أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 32 درجة مئوية.

وأشارت الأرصاد، إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، بجانب فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، بجانب اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس.

