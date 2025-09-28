أبدى الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، رأيهما في مباراة القمة المرتقبة في الدوري الممتاز بين فريقي الأهلي والزمالك وتوقعهما لنتيجة المباراة.

خلال حوارهما مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة mbc مصر، توقع الجلاد انتهاء مباراة القمة بتعادل الفريقين، قائلًا: "أتنمي انتهاء القمة بالتعادل، عشان الكل يكون مبسوط".

فيما توقع عماد الدين حسين، انتهاء القمة بفوز الزمالك بهدف مقابل لا شيء للأهلي استنادًا إلى المستوى الاستثنائي للفريق الأبيض خلال الجولات الماضية من عمر الدوري وتصدره ترتيب الدوري.

بدوره توقع الإعلامي عمرو أديب، المعروف بانتمائه للزمالك، فوز كبير لفريقه على حساب الأهلي كونه الأجدر والأقوي والمتكامل الصفوف هذا الموسم.

وقام أديب بمقاطعة الجلاد مازحًا: "لو توقعاتك التعادل هسحب منك الفلوس"، في إشارة إلى المبلغ المالي الذي منحه إياه في بداية لحوار، فرد عليه الجلاد بسخرية: "الزمالك هيفوز 4 مقابل لا شيء"