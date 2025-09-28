كتب- حسن مرسي:

دافع الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، عن حق الناشط السياسي علاء عبد الفتاح في ممارسة حقه الدستوري في التعبير عن رأيه، وذلك ردا على ما أسماهم "الصقور" الذين ينتقدون الإفراج عنه.

وقال الجلاد خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر": "المسألة بسيطة جدا، من حقه كمواطن أن يعبر عن رأيه في إطار الضوابط القانونية".

وتسائل الجلاد: "لماذا نخاف من علاء عبد الفتاح؟"، مؤكدًا أن القانون المصري واضح وقوي ويحمي الدولة، وإذا تجاوز عبد الفتاح فالقانون سوف يحاسبه.

وتابع رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام: "أحيانًا أندهش أننا نتخذ إجراءات وكأنها خارج إطار القانون، بينما القانون يحمي الدولة بشكل كاف".

وأشار رئيس تحرير مؤسسة أونا إلى أن "الرئيس نفسه يتحدث عن ضرورة وجود الرأي والرأي الآخر"، موضحاً أن هناك فرقاً بين الممارسة السياسية المسموح بها قانونياً وبين التجاوزات.

وقال: "عندما أختلف مع عمرو أديب في مقال، هذا شيء، وعندما أسب عمرو أديب هذا شيء آخر، الأول حقي والثاني تجاوز للقانون".

وأكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، أن علاء عبد الفتاح مثل أي مواطن، يحق له ممارسة حياته بشكل طبيعي طالما لم يرتكب مخالفة قانونية"، داعيًا إلى التمييز بين حرية التعبير والتجاوزات التي يعاقب عليها القانون في أي دولة في العالم.