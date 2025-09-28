إعلان

ارتفاع الأمواج وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة

كتب : مصراوي

04:30 ص 28/09/2025

أمطار خفيفة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وتوقعت الأرصاد فرصا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى على فترات، ويكون ملحوظًا في الظل وخلال فترات الليل، وهو ما يسهم في تلطيف الطقس والتقليل من الإحساس بدرجات الحرارة المرتفعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

ومن المتوقع أن يحدث اضطراب في الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر المتوسط وخليج السويس، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية الأرصاد أمطار السواحل الشمالية القاهرة الكبرى الطقس اضطراب الملاحة البحرية
الخبر التالى:
مجدي الجلاد: لماذا الخوف من علاء عبد الفتاح؟.. القانون كفيل بمنع تجاوزاته

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: لماذا الخوف من علاء عبد الفتاح؟.. القانون كفيل بمنع تجاوزاته
وزير الخارجية: لن نشارك في نكبة جديدة للفلسطينيين ومستعدون للبناء على رؤية ترامب
لأول مرة.. إسرائيل تروي كيف وصلت إلى نصر الله في مخبئه - فيديو وصور
النيابة الإدارية تكشف مفاجآت في حريق مصنع المحلة: غير مرخص والعمال بلا تأمين