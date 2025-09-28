كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وتوقعت الأرصاد فرصا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى على فترات، ويكون ملحوظًا في الظل وخلال فترات الليل، وهو ما يسهم في تلطيف الطقس والتقليل من الإحساس بدرجات الحرارة المرتفعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

ومن المتوقع أن يحدث اضطراب في الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر المتوسط وخليج السويس، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر.