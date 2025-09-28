قيادي بالشعب الجمهوري: الدولة تولي تمكين الشباب اهتمام غير مسبوق

أكد الكابتن إسماعيل موسى، رئيس اللجنة الرياضية بحزب الشعب الجمهوري، أن الشباب يمثلون الثروة الحقيقية لأي دولة وأنهم يشكلون ركيزة أساسية في بناء المستقبل وتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح، أن المرحلة الحالية تتطلب تمكين الشباب وتوفير الفرص الحقيقية لهم للمشاركة الفاعلة في خدمة وطنهم من خلال العمل والعلم والرياضة والمبادرات المجتمعية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالشباب، وتحرص على دمجهم في مختلف قطاعات التنمية باعتبارهم قوة قادرة على إحداث التغيير وصناعة الفارق.

وأكد إسماعيل موسى، أن الدولة تضع ملف دعم وتمكين الشباب في مقدمة أولوياتها من خلال إطلاق برامج تدريبية وتأهيلية مستمرة، تركز على بناء القدرات وتعزيز الانتماء وغرس روح القيادة والعمل الجماعي لدى الشباب.

وأكد أن الرياضة تلعب دورا محوريا في تنمية وعي الشباب وبناء شخصيتهم، مشيرا إلى أن اتحاد شمال إفريقيا للخماسي الحديث، يعمل على توسيع قاعدة المشاركة الرياضية في مختلف المحافظات بهدف اكتشاف المواهب وتوجيه طاقات الشباب لما يخدم المجتمع ويعزز من قيم الانضباط والطموح والعمل الجماعي.

وقال إسماعيل موسى: بلدنا في حاجة لكل شاب واع ومخلص يمتلك حلم وإرادة، متابعا: كل فكرة وكل طاقة إيجابية يمكن أن تصنع فارقا حقيقيا في مسيرة الوطن، وأن الشباب هم القادرون على قيادة المستقبل وتحقيق تطلعات الدولة المصرية نحو التنمية والاستقرار.