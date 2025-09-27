كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس التفاعل المجتمعي بـ جهاز تنظيم الاتصالات، عن زيادة ملحوظة في التصنيع المحلي للهواتف المحمولة العالمية داخل مصر، مؤكدًا أنه تم تصنيع أكثر من 6 ملايين هاتف محلي لشركات عالمية منذ بداية العام، بنفس جودة التصنيع العالمية.

وأوضح إبراهيم، في تصريحات لبرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض، أن السوق المصري يستهلك سنويًا أكثر من 25 مليون هاتف محمول، 90% منها كان يتم استيراده. وشدد على أن وجود 14 مصنعًا محليًا يقوم الآن بتصنيع الهواتف معفية من الرسوم الجمركية يهدف إلى تشجيع الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يساهم في خفض أسعار الهواتف في السوق وتشجيع المواطنين على شراء المنتج المحلي.

وتطرق رئيس التفاعل المجتمعي إلى القواعد المنظمة لاستيراد الأجهزة الشخصية للمصريين العائدين من الخارج، مؤكدًا أن ما يتم تداوله بشأن إعفاء حاملي الجوازات المصرية من الرسوم الجمركية للهواتف المستوردة ليس أمرًا جديدًا.

وأشار إلى أن القواعد المعلنة منذ بداية العام تسمح لكل مصري قادم من الخارج بإدخال هاتف شخصي واحد معفى من أي رسوم، شريطة تسجيله لدى دائرة الجمارك بالمطار.

أما بخصوص الهواتف الإضافية، فتُفرض عليها الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، مع إمكانية دفعها خلال فترة سماح تصل إلى 90 يومًا عبر تطبيق الهاتف.

وأكد إبراهيم على ضرورة التزام كل المتعاملين بهذه القواعد، محذرًا من أن أي محاولات للتجاوز سيتم اكتشافها عبر "طرق فنية متعددة" لضمان تنظيم السوق وحماية المستهلك.