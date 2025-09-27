إعلان

أحمد سالم يكشف تفاصيل مشاركة باسم يوسف ببرنامج "كلمة أخيرة" -(فيديو)

كتب- حسن مرسي:

10:29 م 27/09/2025

أحمد سالم

أعلن الإعلامي أحمد سالم عن استضافة برنامج "كلمة أخيرة" للإعلامي الساخر باسم يوسف في عدد من الحلقات المقبلة، مؤكدًا أن وجوده يمثل إضافةً نوعيةً للبرنامج لما يتمتع به من حضور عالمي وجماهيرية واسعة.

وأوضح سالم، خلال برنمج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "ON"، أن باسم يوسف نجح خلال السنوات الماضية في خوض معارك إعلامية في الغرب دفاعًا عن القضية الفلسطينية، وهو ما جعله صوتًا مؤثرًا في إيصال معاناة الشعب الفلسطيني للرأي العام الدولي.

وأشار الإعلامي أحمد سالم إلى أن هذا الحضور العالمي سيكون عاملًا مهمًا في دعم الرسائل التي يسعى البرنامج إلى إيصالها.

وأكد سالم أن برنامج "كلمة أخيرة" لا ينساق وراء الشائعات أو محاولات الإثارة، بل يعتمد على تقديم محتوى موضوعيٍ يضع القضايا الكبرى في إطارها الصحيح، مع الحرص على تنويع زوايا الطرح لتقريب الصورة أمام المشاهد.

وأضاف سالم أن البرنامج سيستفيد من شهرة باسم يوسف الدولية في تسليط الضوء على العديد من الملفات الإقليمية الحساسة والقضايا الشائكة التي تشغل الرأي العام.

واعتبر مقدم "كلمة أخيرة" أن هذه المشاركة خطوة جديدةً لتعزيز مكانة البرنامج كمنصة إعلامية جادةً و مؤثرةً.

أحمد سالم كلمة أخيرة باسم يوسف

