أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس حرص القيادة السياسية على بناء منظومة عدالة عصرية.

وقال "رمزي"، خلال حواره في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة: "القانون يهدف لتحقيق التوازن بين تحقيق العدالة الناجزة وصون الحقوق والحريات الدستورية".

وتابع النائب رمزي أن أبرز مواد الاعتراض تتمثل في "ضرورة زيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه"، مشيرًا إلى أن البدائل الحالية غير كافية.

وأشار إلى مقترحات مثل الأساور الإلكترونية كبديل ممكن، مؤكداً أن "الحبس الاحتياطي إجراء احترازي وليس عقوبة".

من جانبه، أوضح الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن البرلمان سيناقش المواد الثمانية التي أشار إليها الرئيس في جلسة الأربعاء المقبل.

وأضاف أن "اللجنة العامة ستشكل لجنة خاصة لمناقشة هذه المواد فقط، وليس القانون بأكمله".

ونوه أبو العلا إلى أن الجرائم الكبرى مثل الإرهاب والقتل لا تخضع لبدائل الحبس الاحتياطي في أي دولة في العالم، بينما يمكن تطبيق البدائل في الجرائم البسيطة وجرائم الرأي.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن منظمات حقوق الإنسان تركز على جرائم الرأي في انتقاداتها للحبس الاحتياطي.