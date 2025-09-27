أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، التزام الوزارة بحوكمة قرارات نفقة الدولة من خلال اعتماد معايير طبية دقيقة لتوجيه بروتوكولات العلاج بما يضمن ترشيد الإنفاق، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية، ودعم استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي، مع ضمان إتاحة خدمات صحية عادلة وفعالة لجميع المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير اليوم بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تطورات منظومة إصدار قرارات نفقة الدولة والمشروع القومي لإنهاء قوائم الانتظار للجراحات الحرجة، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.