"عبد الغفار" و "الوزير" يشهدان اجتماع مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، لمراجعة الحساب الختامي ونتائج أعمال الهيئة عن العام المالي 2024/2025.

حضر الاجتماع المهندس محمود الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، إلى جانب مشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار الاجتماع، مؤكدًا أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة المصرية للشراء الموحد في ضمان أعلى معايير الشفافية وترشيد النفقات، بما يساهم في رفع كفاءة منظومة الشراء والتوريد على مستوى الدولة، مع الحفاظ على استدامة الموارد المالية لدعم المنظومة الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شهد مناقشة تحليل شامل للمبيعات عن العامين الماليين (2023/2024) و(2024/2025)، إلى جانب دراسة مقارنة لمبيعات الأعوام السابقة منذ تأسيس الهيئة.

كما تم استعراض مبيعات المراكز المالية المعتمدة مقابل المبيعات الفعلية خلال الخمس سنوات الماضية، وبيان تفصيلي بإيرادات النشاط مقارنة بالعام المالي السابق، إضافة إلى مراجعة موازنة 2024/2025 والمصروفات نسبة إلى الإيرادات.

وتضمن الاجتماع أيضًا استعراض صافي مديونية الجهات بعد سداد القروض والاعتمادات المستندية، والآليات المعتمدة للشراء الموحد في إطار التكليفات الرئاسية، بما يضمن تنظيم عمليات الشراء والتوريد وفق أعلى المعايير المهنية.

شارك في الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وهم: الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، والدكتور عمر شريف، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وتامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والدكتورة مها الرباط، وزير الصحة الأسبق.

كما حضر الدكتور هشام بدر والدكتور محمود عمرو، نائبَا رئيس مجلس الإدارة، والمستشار الدكتور أحمد عمر، المستشار القانوني للهيئة، والعميد محمد أحمد عبد القوي، رئيس مجلس إدارة شركة المخازن الاستراتيجية، والدكتورة فاطمة مميش، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، وحسن قنديل، مستشار رئيس الهيئة للشؤون المالية، إلى جانب عدد من ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والمالية والتخطيط والجهاز المركزي للمحاسبات والجهات ذات الصلة.

