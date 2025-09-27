نادية بلبيسي توضح أبرز بنود خطة ترامب لوقف الحرب في غزة

أكدت نادية بلبيسي، مدير مكتب قناة العربية في واشنطن، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة تركز على إطلاق سراح جميع الرهائن دفعة واحدة كشرط أساسي، مقابل تعهد أمريكي بوقف إطلاق النار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن الخطة تشمل تشكيل حكومة انتقالية في غزة وانسحابًا إسرائيليًا تدريجيًا، مع تسليم أسلحة حماس ودور لقوة حفظ سلام دولية تشارك فيها دول عربية وإسلامية، مشيرة إلى أن هذه التفاصيل أُعلنت لأول مرة أمام قادة عرب ومسلمين.

وأشارت بلبيسي إلى أن الخطة، التي يعمل عليها جارد كوشنر وتوني بلير وستيف ويتكوف منذ أشهر، أصبحت مواتية الآن بسبب العزلة الدولية المتزايدة لإسرائيل، خاصة بعد خروج الوفود الجماعي من الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء كلمة نتنياهو.

وتابعت مدير مكتب العربية، أن الدبلوماسيين يرون أن ترامب يجب أن "يملي" على نتنياهو القرار يوم الاثنين المقبل في واشنطن، مؤكدة أن الظروف الحالية تجعل الخطة قابِلة للتنفيذ، رغم بعض الجدل حول تسليم أسلحة حماس.

وشددت بلبيسي على أن إغلاق مؤسسة التغذية الإنسانية في غزة جزء من الخطة، لأنها أُنشئت أصلاً بمساهمة إسرائيل وأمريكا، وتسببت في مآسي للفلسطينيين الذين قُتِلوا أثناء محاولات الحصول على الطعام.

وأكدت أن الخطة تعتمد على آلية الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأنروا) منذ عقود، لكنها تركز الآن على مرحلة ما بعد الحرب، حيث يُطلب من حماس وضع مصلحة الشعب الفلسطيني أولًا.

وأوضحت أن الولايات المتحدة تدرك عدم قدرتها على حل المشكلة لوحدها، مما يتطلب دعمًا عربيًا وإسلاميًا، كما في تحالف السعودية لتمويل السلطة الفلسطينية بـ90 مليون دولار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والنرويج.

وأكدت أن 157 دولة تعترف بدولة فلسطين، وأن رفض أمريكا للاعتراف الآن لا يمنع الضغط المتزايد، مشيرة إلى أن اتفاقيات السلام والحروب تبدأ بلحظات تاريخية يجب استغلالها لإطلاق النار وإنهاء الصراع.