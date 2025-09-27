أجواء خريفية وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم السبت 27 سبتمبر وحتى الخميس 2 أكتوبر على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر وخلال فترات الليل حار نهارًا على أغلب الأنحاء وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء ينتج عن رذاذ تعمل على تلطيف الأجواء.

كما تتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها بداية من الساعة 4 صباحا وحتى 8 صباحا.

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ونشاط لحركة الرياح على القاهرة الكبرى واضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل خليج السويس والبحر المتوسط و ارتفاع الأمواج 2:1.5 متر.

كما أشارت إلى نشاط حركة الرياح على معظم الأنحاء بداية من الأحد 28 وحتى الخميس 2 أكتوبر مما يعمل على تلطيف الأجواء.

اقرأ أيضًا:

لأول مرة.. الأزهر يفتح باب مد الخدمة للمعلمين المحالين للمعاش - التخصصات والشروط

تفاصيل الاتفاقية التمويلية بشأن الشريحة الرابعة للخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى