اضطراب الملاحة وأمطار.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة

كتب : مصراوي

04:30 ص 27/09/2025

اضطراب حركة الملاحة البحرية

كتب- عمرو صالح:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المسيطرة خلال الساعات المقبلة.

أشارت إلى أنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء ينتج عن رذاذ تعمل على تلطيف الأجواء .

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ونشاط لحركة الرياح على القاهرة الكبرى واضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل خليج السويس والبحر المتوسط و ارتفاع الأمواج 2:1.5 متر.

