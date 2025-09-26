عمرو أديب: نتنياهو حقّق كل ما يريد ولم يقف أمامه أحد

قال الإعلامي عمرو أديب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استطاع تحقيق كل أهدافه في المنطقة دون أن يقف أمامه أي عائق يذكر، وذلك في تحليل لخطاب نتنياهو الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة mbc مصر: "لاحظت الحقيقة المرة أن هذا الرجل قد حقق كل ما يريد، من حزب الله إلى حماس وسوريا واليمن وإيران".

وأشار أديب إلى المشهد اللافت خلال الخطاب، حيث قال: "انسحبت العديد من الوفود من القاعة ولم يبقَ سوى وفود محدودة كانت تُسقِط له"، موضحاً أن نتنياهو كان يحاول تقديم صورة مغايرة للواقع. وتابع قائلاً: "هو يريد إيهام العالم بأنه مع السلام، لكن الحقيقة أنه قام بكل ما أراد دون ردع فعلي".

ولفت الإعلامي إلى المفارقة التي تمثلت في سماح المجتمع الدولي لنتنياهو الذي وصفه بـ"المجرم المطلوب جنائيًا" بإلقاء خطابه في الأمم المتحدة، مستغربًا: "طائرته كانت تسير بشكل متعرج لتصل أمريكا لأنه لو مر فوق دول أوروبية لتم القبض عليه".

وأكد الإعلامي عمرو أديب أن هذا التناقض يظهر الخلل الكبير في النظام الدولي، متسائلًا: "ما هو الشيء الإسرائيلي العظيم الذي يقدمونه للعالم؟"، مشيراً إلى أن الصورة التي يحاول نتنياهو تقديمها تتعارض مع الواقع على الأرض.