الرئيس السيسي: معبر رفح لم يُغلق من الجانب المصري رغم تعرضه للتدمير 4 مرات

كتب- حسن مرسي:

10:19 م 26/09/2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر لم ولن تُعيق إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشددًا على أن معبر رفح لم يغلق من الجانب المصري رغم تعرضه للتدمير 4 مرات من الجانب الفلسطيني خلال العامين الماضيين منذ بدء الحرب.

وأضاف خلال حواره مع طلبة الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن احتلال ممر فلادلفيا العام الماضي، كان خرقًا للمعاهدة التي نصت على عدم وصول قوات عسكرية لهذا المعبر.

مرور المساعدات عبر معبر رفح البري يتطلب موافقة الجانب الإسرائيلي، مؤكدًا أن مصر لن تتورط في حرب بسبب التطورات في غزة، حيث إن مسؤوليته الأولى هي حماية أمن المصريين وسلامتهم.

وأشار السيسي إلى أن مصر لا تعتدي على أحد، ولن تشارك في صراعات إلا إذا فُرضت عليها، موضحًا أن الاعتداءات التي استهدفت بعض السفارات المصرية في الخارج كانت تهدف إلى إيصال رسائل سلبية للرأي العام المصري.

وتابع الرئيس، أن أمن وسلامة السفارات والبعثات الدبلوماسية تقع على عاتق الدول المضيفة وفقًا للأعراف الدولية، مؤكدًا أن مصر بدورها ملتزمة بحماية السفارات الأجنبية على أراضيها.

وشدد السيسي على أن المناورات العسكرية التي ينفذها الجيش المصري مع الدول الشقيقة والصديقة تهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية في المجالات الحربية، مما يعزز من قدرات مصر الدفاعية.

وأشار إلى أن موقف مصر الثابت يعكس حرصها على دعم القضية الفلسطينية دون المساس بأمنها القومي، مؤكدًا أن مصر ستواصل جهودها الإنسانية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة مواطنيها.

الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارة السيسي للأكاديمية العسكرية معبر رفح لم يغلق من الجانب المصري معبر رفح تعرض للتدمير 4 مرات الأكاديمية العسكرية المصرية

