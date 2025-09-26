"لؤم ومكر من أهل الشر".. أول تعليق من الرئيس السيسي على الاعتداءات التي

رسالة موسكو - محمد صلاح:

أكد اليكسي ليخاتشوف مدير عام مؤسسة روساتوم ، أنه منذ 10 كانت وروسيا تناقش الشركاء بالدول الأخرى هل العالم بحاجه للطاقة النووية والجواب الذى توصلنا إليه هو أنه ليس هناك بديل للطاقة النووية في المستقبل للحصول على بيئة نظيفة.

و أضاف ليخاتشوف، خلال الجلسة الافتتاحية الرسمية خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى اسبوع الطاقة الذرية العالمي بالعاصمة الروسية موسكو ، أنه اهم متطلبات الطاقة النووية فى اى دولة هى الإرادة السياسية ليتمكن من مواجهة التحديات التى قد تواجه اى دولة خاصة و أن هذا القطاع له طابع خاص للالتزام بمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخاصة بالأمان و هو أمر تهتم بها روسيا بشكل خاص و تدعمه.

و قال ليخاتشوف أن الطاقة النووية تنقسم إلى قطاعين تجاري وتنموى ، لافتا إلى أن أول محطة نووية كانت فى روسيا عام 1954 وفي نهاية الخمسينات انتقلت إلى ألمانيا و من ثم للدول الأخرى قائلا " الخبراء الروس يؤكدون أن التشاطر مع الاخرين و نقل التكنولوجيا و الخبرات امر ضروري".

و تابع ليخاتشوف، أن بناء المحطات النووية بالدول الصديقة يضمن الارتباط لسنوات طويلة لأنها تعتمد على توطين الصناعة و تدريب الكوادر و غيرها من أوجه التعاون.

الجدير بالذكر أن المنتدى الدولي "الأسبوع الذري العالمي 2025" WAW، الذي يُقام بالعاصمة الروسية موسكو تزامنًا مع الذكرى ال80 لتأسيس الصناعة النووية بروسيا ، شهد احتفال أكثر من 118 دولة حول العالم بمراسم شحن اهم معدة بالمفاعل النووي المصري من ميناء مدينة سانت بطرسبورج إلى موقع المحطة النووية بالضبعة على هامش فعاليات المنتدى .