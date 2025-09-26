إعلان

الرئيس السيسي يُشيد بالاعترافات الدولية المتتالية بدولة فلسطين.. ويثمن جهود ترامب

كتب : محمد أبو بكر

05:58 م 26/09/2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد أبو بكر:

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالاعترافات الدولية المتتالية بالدولة الفلسطينية، مثمناً جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيقاف الحرب في غزة، وحرصه الحثيث في سبيل تحقيق ذلك.

كما أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بالشأن الداخلي، بالأوضاع الاقتصادية والأمنية، مشيراً إلى أن التحديات الإقليمية المحيطة أسفرت عن فقدان نحو 9 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال العامين الماضيين.

وفي هذا السياق، دعا إلى دراسة تجارب الدول التي واجهت ظروفاً صعبة وتجاوزتها بالإرادة والعمل والصبر، وصولاً إلى التغيير المنشود في حياتهم.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الاعترافات الدولية بدولة فلسطين الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي السيسي زيارة السيسي للأكاديمية العسكرية إيقاف الحرب في غزة

