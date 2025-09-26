تكريم شيخ المصورين حسام دياب في افتتاح مهرجان "جيلنا" 7 أكتوبر



أعلن الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما، عن تكريم شيخ المصورين الصحفيين حسام دياب، خلال حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان جيلنا، والذي يُقام هذا العام تحت شعار "الفن من أجل الحياة" ويحمل اسم الفنان القدير الراحل لطفي لبيب.

وأوضح دانيال أن المهرجان، الذي يُنظم بالتعاون بين المركز الكاثوليكي للسينما وقناة سات 7، يهدف إلى تشجيع المواهب الشابة في مجالي الأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي.

وأُمن المقرر أن يقام الحفل يوم الثلاثاء 7 أكتوبر المقبل، بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان بوسط البلد، حيث تنطلق فعاليات السجادة الحمراء واللقاءات الإعلامية في السادسة والنصف مساءً، ويليها الحفل الرسمي في تمام السابعة مساءً، بمشاركة عدد من الفنانين والإعلاميين.