التقى الدكتور شوقي علام، عميد معهد الدراسات الإسلامية بالعجوزة، مفتي الجمهورية السابق، وزير التضامن بدولة سنغافورة مساجوس ذو الكفلي.

وقال الدكتور شوقي علام:"تشرفت كثيرا مساجوس ذو الكفلي وزير التضامن بدولة سنغافورة، ودار بيننا والوفد المرافق له حديث وحوار علمي رائع جدا"، خالص الشكر والتقدير على هذا اللقاء".

ومن جانبه قال وزير التضامن بدولة سنغافورة، عبر صفحته على "فيسبوك"، إنه عقد لقاءً مهمًا مع الدكتور شوقي علام، مفتي مصر السابق، وكان لدينا حوارًا رائعًا حول دور التكنولوجيا في المجتمع والدين وبناء المجتمع.

وتابع:"تحدثنا أيضًا عن كيفية تعامل سنغافورة ومصر مع تغيرات اجتماعية متشابهة جدًا، رغم اختلاف سياقاتنا".