اليوم.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة

كتب : مصراوي

10:27 ص 26/09/2025

مسجد الرحمن الرحيم

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، اليوم، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بالقاهرة.

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ محمود الطوخي.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة اليوم هو "اليقين"، لتوعية بالأسباب النفسية والفكرية التي قد تؤدي إلى الإلحاد، مع التركيز على سبل المواجهة والعلاج، بما يعزز قيم الثبات والإيمان لدى المجتمع، وهو موضوع الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية التابع للوزارة، عدا الجامع الأزهر لأنه يتبع المشيخة.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

