أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الموقف المصري من حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على غزة واضح للجميع، مشددًا على أن القاهرة ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأوضح "رشوان"، خلال حوار مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، أن مصر لا تنوي الدخول في أي صدام عسكري، لا خوفًا من نتائجه، ولكن تقديرًا لعواقبه على المنطقة بأكملها.

وشدد على أن القاهرة حذرت إسرائيل بشكل مباشر من تجاوز الخطوط التي قد تدفع نحو هذا المسار، في إشارة إلى خطورة التصعيد على الأمن الإقليمي.

وأضاف ضياء رشوان أن بعض المسؤولين الإسرائيليين كانوا يروجون في البداية لمزاعم كاذبة بشأن الموقف المصري، لكنهم أدركوا لاحقًا أن مصر لا تسعى للحرب، وإنما توجه رسائل تحذيرية واضحة وحاسمة تهدف إلى ضبط النفس ومنع تفاقم الأوضاع.

وأشار ضياء رشوان إلى أنه لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من مسؤول إسرائيلي على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة في القمة العربية بالدوحة، مُعتبرًا أن هذا الصمت يعكس إدراك تل أبيب لخطورة الرسائل المصرية التي تحمل أبعادًا إستراتيجية لا يمكن تجاهلها.