رئيس دار الكتب والوثائق القومية يكرم طلبة اللغة الفارسية

كتب- محمد شاكر:

كرم رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية الدكتور أسامة طلعت، طلاب قسم اللغة الفارسية بكلية الآداب – جامعة عين شمس، وذلك بحضور الدكتور أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية.

وذلك في ختام فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة بعنوان «علوم المخطوطات الفارسية»، التي نظمتها إدارة التدريب والموارد البشرية بالهيئة، وحاضر بها " د. حسن محمدين حسان، خبير المخطوطات الفارسية والتركية بدار الكتب المصرية، ومنسق ومشرف الدورة د. شرين سيد عبدالله، مدرس اللغة الفارسية بجامعة عين شمس.

وفي كلمته الموجهة للطلاب، أكد الدكتور أسامة طلعت أن الدورات التدريبية التي يقدمها مركز التدريب والتنمية البشرية تأتي في إطار الدور المجتمعي المستمر للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، لدعم الطلبة وفتح مجالات متعددة أمامهم للتدريب والتأهيل لسوق العمل.

بدأ حديثه بالتأكيد على مجموعة من الرسائل التوجيهية التي تعكس أهمية الجمع بين التفوق الأكاديمي والقيم الإنسانية في بناء مستقبل الشباب، داعياً الطلاب ألا يقيدوا طموحاتهم بآمال ضيقة، مثل انتظار وظيفة بعينه.

كما شدد على أن التميز أصبح ضرورة في ظل تزايد أعداد الخريجين، حيث لم يعد سوق العمل يعترف فقط بالمؤهل الدراسي، بل يسأل: ماذا تجيد؟ وماذا تتقن؟، ودعا الطلاب إلى تطوير مهاراتهم باستمرار، مؤكدًا أن التميز هو السبيل الوحيد لضمان مكانة مهنية متميزة، مضيفًا: المال لا ينبغي أن يكون غاية، لأن السعي وراءه فقط يرهق النفس ويضيع الطمأنينة.

وحث الطلاب على أن تكون أهدافهم سامية مرتبطة بالعلم وبناء المستقبل، مؤكدًا أن الجد والاجتهاد والإخلاص في العمل هي القيم التي تميز الإنسان وتجعله ذا أثر، وضرب مثالًا بعلماء المخطوطات الذين لم يحمل بعضهم مناصب أكاديمية، لكنهم صاروا من أعلام العلم بفضل جهدهم.

وأضاف أن كل علم له قيمة، ومن المهم أن يسعى الطالب لتطوير ذاته وبحثه عن الفرص المتاحة، موضحًا أن دراسة اللغة الفارسية أو غيرها من اللغات الشرقية يمكن أن تفتح أمام الخريجين أبوابًا متعددة داخل مصر وخارجها، شريطة المثابرة والاجتهاد.

كما دعا الطلاب إلى التأني في اختياراتهم المصيرية في الدراسة والعمل والحياة، محذرًا من اتخاذ القرارات تحت ضغط العجلة أو الأهواء، ومؤكدًا على ضرورة عدم الاستسلام لليأس عند مواجهة التعثر.

