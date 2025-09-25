هيئة الاستعلامات تخاطب العالم بـ 9 لغات على موقعها الجديد

أطلق الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات صباح اليوم، باقة متكاملة من الإعلام الرقمي المطور الصادر عن الهيئة، من أجل نقل صورة مصر ومواقفها وسياساتها وكافة جوانب الحياة على أرضها إلى الرأي العام في الداخل والخارج.

وقال رشوان في بيان إن إطلاق هذه المجموعة من وسائل الإعلام الرقمي يأتي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية المتتالية بشأن التطوير المستمر لأدوات الهيئة في مجال الإعلام الرقمي الحديث، وتوظيف أحدث أساليب الحفظ والعرض والاستخدام لتحقيق مهام الهيئة في نقل رسالة مصر إلى العالم، مع تطوير المحتوى الإعلامي لهذه الرسالة وترجمتها إلى أكبر عدد ممكن من اللغات السائدة في العالم.

وأوضح ضياء رشوان أن باقة الإعلام الرقمي التي تم إطلاقها اليوم تتضمن ثلاثة مواقع الكترونية على شبكة الانترنت، وهي الموقع الرسمي للهيئة الذي يصدر بعدد (5) لغات هي: العربية والانجليزية والفرنسية والاسبانية والصينية، ويضم رصيداً هائلاً من المعلومات والأخبار عن مصر في كافة الجوانب السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية وغيرها، إضافة إلى ملفات علاقات مصر الخارجية، إلى جانب أبواب للكتب والدوريات والإصدارات الإعلامية التي تصدرها الهيئة، ويعرض الموقع هذه المعلومات من خلال النصوص والصور والفيديو، ويعد مرجعاً أساسياً للمعلومات عن مصر في كل المجالات للمستخدمين في الداخل والخارج، كما يتم تحديثه على مدار الساعة اعتماداً على المصادر الرسمية التي يتم ترجمتها على الفور إلى اللغات الأجنبية وعنوان الموقع: https://sis.gov.eg

وأشار رئيس هيئة الاستعلامات إلى إن أحدث مراحل تطوير هذا الموقع قد اكتملت بعد جهد استمر أكثر من عام كامل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تحديث شامل للمحتوى الذي يضمه الموقع وتطوير وسائل العرض والاستخدام.

أما الموقع الثاني، فهو الموقع الموجه إلى القارة الأفريقية ويحمل اسم "مصر وأفريقيا" وهو موقع تابع لموقع الهيئة الأصلي، وعنوانه https://africa.sis.gov.eg/

وقد أُطلق لأول مرة عام 2019، مواكباً لرئاسة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي، ويصدر بعدد (9) لغات (من بينها 3 لغات أفريقية) واللغات التسعة هي: العربية والانجليزية والفرنسية والاسبانية والصينية والبرتغالية ولغة الهوسا واللغة السواحيلية واللغة الأمهرية.

ويضم هذا الموقع كماً هائلاً من المعلومات عن مصر بكل هذه اللغات، مع التركيز على علاقات مصر الأفريقية ودورها تجاه دول القارة، ومعلومات شاملة عن كافة الدول والشئون الأفريقية السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، ويتم تحديث هذا الموقع يومياً بعشرات الأخبار والتقارير والمواد الإعلامية، كما يتم تطوير البنية الأساسية للتكنولوجيا المستخدمة في الموقع.

