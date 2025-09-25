''الوطنية للإعلام'' تحتفي بعودة كتاب ماسبيرو بعد 14 عاماً

استئصال ورم بالقنوات المرارية دون جراحة في مستشفى أحمد ماهر التعليمي

أقامت الهيئة الوطنية للإعلام حفل استقبال بمناسبة عودة صدور كتاب ماسبيرو بعد توقف دام 14 عاماً وذلك باستوديو نجيب محفوظ بمبنى ماسبيرو.

وبحسب بيان الهيئة وقع الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة والدكتورة لميس رجاء النقاش عدد من النسخ للحضور وذلك بمشاركة الكاتب خالد حنفي رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون التي يصدر عنها كتاب ماسبيرو، والنائبة الكاتبة فريدة النقاش والمخرج سميح النقاش والإعلامية سها النقاش .

وأوضحت الهيئة أن العودة بكتاب النقاش استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز الوسطية وتجديد الخطاب الديني ويتضمن الكتاب نقداً جذرياً لأطروحات التطرف الديني ، وترسيخ قيم العلم والاعتدال .

ذكر أن أول كتاب في هذه السلسلة قد صدر عام 1972 للشاعر فاروق شوشة بعنوان (لغتنا الجميلة) وصدر الكتاب الأخير في يناير عام 2011 بعنوان (رياض السنباطي).

وشهدت السلسلة صدور مؤلفات لكبار الكتاب من بينهم صلاح عبد الصبور وحسين فوزي وجمال الغيطاني ومحمود عوض ومحسن محمد وسامح كريم وسكينة فؤاد وفي عام 1976 نشرت السلسلة كتاب (عودة الروح) للكاتب الكبير توفيق الحكيم .

وكانت رواية (المرايا) للأديب العالمي نجيب محفوظ قد نشرتها مجلة الإذاعة والتليفزيون في حلقات قبل أن تصدر في كتاب.

