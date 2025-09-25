لمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة مساء الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق" شارع زغلول، ترعة السيسي، شارع الفرن، شارع عبدالهادي حسن، اللبيني هرم" وذلك لمدة 6 ساعات، بدءاً من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2025 إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 27 سبتمبر 2025.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال ربط خط مياه الشرب الجديد قطر 400 مم بشارع عمر شرابي بمنطقة الأورمان حي الهرم؛ لتحسين ضغوط المياه.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.