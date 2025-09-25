مصر تفتتح جناحها في معرض موناكو الدولي لليخوت لأول مرة



افتتح شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الجناح المصري في معرض موناكو الدولي لليخوت (Monaco Yacht Show) المقام في إمارة موناكو الفرنسية خلال الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر الجاري، بحضور السفير عمرو الرشيدي قنصل مصر العام في مرسيليا، حيث يُعد المعرض الحدث الأبرز عالميًا في صناعة اليخوت، ويجمع كبرى الشركات والجهات الفاعلة في هذا المجال.



أكد "فتحي"، على أهمية المشاركة المصرية في المعرض، مشيرًا إلى أنها تنفذ توجيهات رئيس الجمهورية لتعظيم الاستفادة من منتج سياحة اليخوت والعمل على تطويره والترويج له.



وأضاف أن مصر تمتلك مقومات طبيعية فريدة ومواقع ساحلية متميزة، بالإضافة إلى بنية تحتية وخدمات متكاملة، مما يجعلها وجهة رئيسية لسياحة اليخوت على المستوى العالمي.



وأشار شريف فتحي، إلى أن المشاركة تهدف لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وجذب المزيد من الاستثمارات، فضلاً عن زيادة حركة السياحة لهذا القطاع الواعد.



وأكد أن مصر تعمل على استغلال هذه المنصة العالمية لتسليط الضوء على الإمكانات السياحية المتنوعة التي تقدمها للمستثمرين والزوار.



قام الوزير، عقب الافتتاح، بجولة تفقدية في الميناء رافقه قنصل مصر العام، حيث زار عدداً من اليخوت، بما في ذلك أكبر يختين تابعين لشركتي Sun Reef وLagoon، واللتين تقومان بتسيير يخوت إلى مصر.



واستمع الوزير إلى عروض تفصيلية من المديرين التنفيذيين حول أنشطة الشركات عالميًا وفي السوق المصرية، وخططهم المستقبلية لتعزيز رحلات اليخوت إلى المقاصد المصرية، بحضور ممثل مارينا مراسي وشركة المنتزه للمارين، وعدد من وكلاء اليخوت الأجنبية.



وتشارك الوزارة في المعرض بجناح بمساحة 48 متر مربع، صُمم ليعكس الهوية السياحية المصرية ويبرز المقومات التي تجعل مصر وجهة مثالية لسياحة اليخوت، كما يعرض الإمكانات الاستثمارية والخدمات السياحية المتكاملة.



وشهد الافتتاح مشاركة كل من رنا جوهر، مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية، وأحمد نبيل، معاون الوزير للطيران والمتابعة، والدكتور محمد عطا الشربيني، عضو المكتب الفني للرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحمد مدحت، عضو المكتب الفني للهيئة، ما يعكس اهتمام الوزارة بمتابعة المشاركة بشكل كامل واحترافي.





