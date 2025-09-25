محافظ القاهرة: تطوير العاصمة يتم وفق رؤية غير مسبوقة

كتب- محمد نصار:

أكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن أعمال التطوير الجارية بالعاصمة تتم وفق رؤية غير مسبوقة وباستخدام أدوات حديثة، من خلال إعادة التخطيط الاستراتيجي الشامل الهادف إلى جعل القاهرة عاصمة سياحية وثقافية وفنية وعلمية، واستثمار ما تزخر به من مناطق تاريخية وثقافية وسياحية في تنمية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والفنية للمواطنين والزوار والسائحين.

وأوضح المحافظ، أن خطة العمل في القاهرة تقوم على محورين رئيسيين؛ أولهما الحفاظ على التراث عبر تطوير القاهرة التاريخية، بما يشمل مناطق القاهرة الفاطمية والخديوية، والتخلص من المظاهر العشوائية، أما المحور الثاني فيتمثل في استكمال مشروعات التنمية والبنية التحتية.

وأضاف أن المحافظة تسعى إلى تحويل المواقع الأثرية إلى متاحف مفتوحة واستثمارها سياحيًا، مؤكدًا أن رؤيته تقوم على جعل القاهرة مدينة "حديثة–قديمة–مستدامة".

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع مسؤولي شركة "مدينة مصر"، لبحث خطوات تنفيذ مشروع رفع كفاءة المباني بشارع الركبية امتداد شارع الأشراف، بالتعاون مع مبادرة "الأثر لنا" وتحت إشراف جهاز التنسيق الحضاري.

وتتضمن أعمال التطوير ترميم المباني المحيطة بقبة صفى الدين جوهر، وإصلاح ودهان الواجهات والأبواب، ورفع كفاءة الإنارة والتشجير، إلى جانب ترميم الأسطح وإعدادها للزراعة الحضرية، فضلاً عن أعمال الترميمات الداخلية عند الحاجة.

وأشاد محافظ القاهرة بدور مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًا أنها شريك رئيسي وفاعل في عملية التنمية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن نجاح الإدارة المحلية يعتمد على تفعيل التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني.