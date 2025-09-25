إعلان

فرص لأمطار ضعيفة.. تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القادمة

كتب : مصراوي

01:45 م 25/09/2025

طقس معتدل

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم استقرارًا في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، مع توقعات بوجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ومحدودة من السواحل الشمالية والوجه البحري.

كما توقعت الأرصاد أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية.

