اتحاد الغرف السياحية يكشف توقعات أسعار الحج السياحي 2025-2026

كتب- محمد أبو بكر:

10:40 م 24/09/2025

الحج السياحي

كشف إيهاب عبد العال، أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، عن أسعار الحج السياحي المتوقعة للموسم الجديد

وأضاف أن أسعار الحج السياحي 2025-2026 لن تشهد تغيير عن الموسم السابق.

توزيع التأشيرات بين الحج الاقتصادي والخسم نجوم

أوضح عبد العال، في تصريحات صحفية، أن هناك توقعات بتخصيص 80% من التأشيرات للحج الاقتصادي مقابل 20% للحج الخسم نجوم، مع استقرار أسعار البرامج مقارنة بالموسم الماضي، لعدم وجود أي تغيرات في سعر صرف الريال السعودي.

جاءت أسعار الحج العام الماضي كما يلي:

- خمس نجوم أ من ساحة الحرم وحتى 250 متر: 580 ألف جنيه.

- خمس نجوم ب من ساحة الحرم وحتى 1250 متر: 520 ألف جنيه.

أسعار الحج الاقتصادي 2025 طيران:

- إقتصادي أ موسم كامل بفنادق وحتى 1250 متر: 295 ألف جنيه.

- إقتصادي ب موسم كامل بفنادق بعد 1250 متر وحتى 2000 متر: 275 ألف جنيه.

- إقتصادي ج تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل "العزيزية والنزهة والزاهر": 250 ألف جنيه.

أسعار الحج السياحي بري 2025:

- سياحي بري أ موسم كامل بفنادق وحتى 1250 متر: 260 ألف جنيه.

- سياحي بري ب موسم كامل بفنادق بعد 1250 متر وحتى 2000 متر: 245 ألف جنيه.

- سياحي بري جـ تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل "العزيزية والنزهة والزاهر": 225 ألف جنيه.

ووفق ضوابط الحج السياحي 2025، فإن جميع الأسعار السابقة لا تتضمن تذاكر الطيران أو الباخرة لبرامج الحج البري 1146هـ.

وأكد، أن شركات السياحة بدأت الاستعدادات المبكرة لتنظيم رحلات الحج، حرصًا على توفير أفضل الخدمات للحجاج، مشددًا على أهمية التزام الشركات بالضوابط والاشتراطات التي سيتم الإعلان عنها رسميًا خلال الفترة المقبلة.

