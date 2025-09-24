وزير السياحة يبحث مع مدير نادي موناكو إنشاء مراكز صيانة لليخوت

"الصحة" تنظم برنامجًا تدريبيًا للإعلاميين بالتعاون مع الصحة العالمية والجامعة

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار لقاءً مع Bernard d'Alessandri الأمين العام ومدير نادي موناكو لليخوت، والسيد Jose Marco Casellini رئيس مجلس إدارة شركة Monaco Marina Management، إحدى كبرى الشركات العالمية العاملة في صناعة اليخوت.

يأتي ذلك؛ في مستهل مشاركة وزارة السياحة والآثار رسميًا لأول مرة في فعاليات معرض موناكو الدولي لليخوت (Monaco Yacht Show) الذي تستضيفه إمارة موناكو بفرنسا.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان أهمية صناعة سياحة اليخوت باعتبارها قطاعًا واعدًا يسهم في تحريك سلاسل الإمداد لقطاعات اقتصادية متعددة، ويوفر دخلاً كبيرًا للدول.

وأكد الوزير على اهتمام الدولة المصرية، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، بتطوير هذا المنتج السياحي والترويج له، مشيرًا إلى أن مصر تُعد من المقاصد السياحية الصاعدة في هذا المجال.

كما تناول الاجتماع ما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي وإمكانات كبيرة على البحرين المتوسط والأحمر، تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا مهمًا لصناعة سياحة اليخوت.

وتم بحث آليات التعاون لإنشاء مراكز لصيانة اليخوت بالشراكة مع شركات محلية وعالمية، نظرًا للحاجة المستمرة لهذه الصناعة إلى خدمات الصيانة والدعم الفني.

واستعرض الوزير بعض المناطق السياحية الواعدة مثل الساحل الشمالي ومدينة رأس الحكمة، وما تزخر به من مقومات وموسم سياحي طويل، إلى جانب ما تتيحه منطقة الجلالة من فرص متميزة لتكون مركزًا لسياحة اليخوت بفضل موقعها الاستراتيجي، حيث قدّم الوزير دعوة رسمية لممثلي الشركة لزيارة مصر والاطلاع على إمكاناتها السياحية.

من جانبهم، قدم مسؤولو شركة Monaco Marina Management عرضًا حول خبراتهم في مجالات الاستشارات، التقييم، الاستدامة، وبناء اليخوت، باعتبارهم شركاء لنادي يخت موناكو، مع تنفيذهم مشروعات في عدة دول عربية، واتفق الطرفان على مواصلة التعاون وتبادل الخبرات لدفع صناعة اليخوت والمراين في مصر.

كما قام الوزير بجولة داخل نادي يخت موناكو، اطلع خلالها على مرافقه المختلفة وتاريخه العريق الذي يمتد منذ القرن الماضي، حيث يضم النادي 2500 عضوًا، ويمتلك أعضاؤه 8 من أكبر 12 يختًا في العالم.

حضر اللقاء السفير عمرو الرشيدي، قنصل مصر العام في مرسيليا، ورنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، إلى جانب السيد أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

