نائب بالشيوخ: عازمون على تقديم رؤى وتشريعات تدعم مسيرة الإصلاح

كتب- نشأت علي:

أكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، دعمه الكامل للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنًا الجهود العظيمة التي بُذلت للحفاظ على ما تحقق من إنجازات تاريخية وضعت مصر على طريق النهضة والتنمية الشاملة.

وقال عبد العزيز، على هامش حفل الاستقبال الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس الشيوخ لاستقبال الأعضاء الجدد، إن المحافظة على ما تحقق من إنجازات يعد واجبًا وطنيًا على كل فرد ومؤسسة، باعتبارها ثمرة عمل جاد وتضحيات كبيرة، وأساسًا لمستقبل واعد يليق بمصر وشعبها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أنه عازم على تقديم رؤى وأفكار جديدة وتشريعات عصرية تدعم مسيرة الإصلاح وتواكب المتغيرات العالمية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات وحماية مكتسبات الوطن، مع تحقيق المزيد من التقدم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وشدد عبد العزيز على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تكاتف الجميع خلف القيادة السياسية والعمل بروح الفريق الواحد، من أجل تثبيت أركان الدولة، وصون الإنجازات، واستكمال مسيرة البناء والتنمية لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.