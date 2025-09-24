أول الحاضرين.. هشام مجدي يتسلم كارنيه مجلس الشيوخ

استلم النائب هشام مجدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، كارنيه العضوية الجديد، ليكون أول الحاضرين في فعاليات اليوم الثاني من حفل استقبال أعضاء المجلس المنتخبين في الفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030).

وأكد "مجدي" في تصريحات صحفية، أن ملفات التعليم والصحة والتنمية تمثل أولوية قصوى في أجندته تحت القبة، باعتبارها الركائز الأساسية للنهوض بالمجتمع وتحقيق تطلعات المواطنين.

وانطلقت فعاليات اليوم الثاني بمقر المجلس صباح اليوم، حيث بدأ الأعضاء الجدد في التوافد لاستلام كارنيهات العضوية، فيما يستقبل مجلس الشيوخ ممثلي دوائر الصعيد وقطاع غرب الدلتا (قائمة وفردي) ضمن مراسم الاستقبال الرسمية.