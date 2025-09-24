إعلان

أول الحاضرين.. هشام مجدي يتسلم كارنيه مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

12:10 م 24/09/2025

النائب هشام مجدي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استلم النائب هشام مجدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، كارنيه العضوية الجديد، ليكون أول الحاضرين في فعاليات اليوم الثاني من حفل استقبال أعضاء المجلس المنتخبين في الفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030).

وأكد "مجدي" في تصريحات صحفية، أن ملفات التعليم والصحة والتنمية تمثل أولوية قصوى في أجندته تحت القبة، باعتبارها الركائز الأساسية للنهوض بالمجتمع وتحقيق تطلعات المواطنين.

وانطلقت فعاليات اليوم الثاني بمقر المجلس صباح اليوم، حيث بدأ الأعضاء الجدد في التوافد لاستلام كارنيهات العضوية، فيما يستقبل مجلس الشيوخ ممثلي دوائر الصعيد وقطاع غرب الدلتا (قائمة وفردي) ضمن مراسم الاستقبال الرسمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هشام مجدي تسلم كارنيه مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية بالتعليم العالي.. رابط مفعل و4 خطوات
مصر تطرح رؤيتها لليوم التالي في غزة.. ومدبولي: القضاء على حماس عسكريا لن ينجح
3 أرقام تاريخية لـ فيستون ماييلي بعد فوز بيراميدز على أهلي جدة
شبورة ورياح واضطراب ملاحة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة