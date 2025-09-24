كتب- محمد صلاح:

غادر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القاهرة اليوم الأربعاء، متوجهًا إلى روسيا الاتحادية للمشاركة في فعاليات الأسبوع الذري العالمي.

ويشهد الوزير خلال الزيارة مراسم تحريك وعاء ضغط المفاعل الأول لمحطة الضبعة النووية من مصنع "AEM-Technology" بمدينة بطرسبرغ في طريقه إلى مصر، كما يشارك في المؤتمر السنوي لمنصة دول "البريكس" للطاقة الذرية. ومن المقرر أن يعقد لقاءات مع مسئولي الملف النووي الروسي، إضافة إلى اجتماعات مع القائمين على تنفيذ البرنامج النووي المصري لتوليد الكهرباء، لبحث تطورات الأعمال والانتقال إلى مرحلة وعاء ضغط المفاعل، ومتابعة مستجدات تنفيذ المشروع وفق المخطط الزمني.

كما سيجتمع الوزير مع مسئولي عدد من شركات صناعة المهمات، في إطار توجه الدولة نحو توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة.

ويشارك عصمت في الافتتاح الرسمي للمنتدى بحضور القيادة السياسية الروسية وعدد من رؤساء الدول والوزراء، إلى جانب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث يشهد المنتدى توقيع انضمام أعضاء جدد إلى منصة الطاقة النووية لدول البريكس.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية مع روسيا، ودعم البرنامج النووي السلمي لتوليد الكهرباء، بما في ذلك التدريب وبناء القدرات للفرق المصرية، والتزامًا بالخطة الزمنية لبدء التشغيل بمحطة الضبعة النووية، إلى جانب توطين صناعة المهمات الكهربائية المرتبطة بهذا المشروع.