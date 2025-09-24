انطلاق فعاليات استقبال نواب الصعيد لاستخراج كارنيهات عضوية مجلس الشيوخ

مصر تطرح رؤيتها لليوم التالي في غزة.. ومدبولي: القضاء على حماس عسكريا لن

كتب – نشأت علي:

انطلقت، منذ قليل، فعاليات اليوم الثاني من حفل الاستقبال الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، لتسليم بطاقات العضوية للأعضاء المنتخبين في الفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030).

وشهد مقر المجلس توافد الأعضاء الجدد من دوائر محافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد، إلى جانب أعضاء قطاع غرب الدلتا (قائمة وفردي)، لاستخراج كارنيهات العضوية والانضمام رسميًا إلى المجلس.

وكانت الأمانة العامة قد واصلت بالأمس فعالياتها، حيث سلّم المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، بطاقات العضوية لأعضاء القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشرق الدلتا، وسط أجواء ودية عكست مشاعر الفخر والاعتزاز ببداية المسيرة البرلمانية الجديدة. كما حرص الأمين العام على مشاركة الأعضاء فرحتهم بالتقاط الصور التذكارية معهم.

وقد وجّه المستشار محمود إسماعيل عتمان، والأمين العام المساعد المستشار عمرو يسري، الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في تنظيم فعاليات اليوم الأول، مشيدين بالجهود التي أسهمت في خروج الفعاليات بصورة تليق بمكانة مجلس الشيوخ.