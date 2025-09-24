إعلان

انطلاق فعاليات استقبال نواب الصعيد لاستخراج كارنيهات عضوية مجلس الشيوخ

كتب : نشأت علي

10:50 ص 24/09/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    نواب الصعيد
  • عرض 3 صورة
    نواب الصعيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب – نشأت علي:

انطلقت، منذ قليل، فعاليات اليوم الثاني من حفل الاستقبال الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، لتسليم بطاقات العضوية للأعضاء المنتخبين في الفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030).

وشهد مقر المجلس توافد الأعضاء الجدد من دوائر محافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد، إلى جانب أعضاء قطاع غرب الدلتا (قائمة وفردي)، لاستخراج كارنيهات العضوية والانضمام رسميًا إلى المجلس.

وكانت الأمانة العامة قد واصلت بالأمس فعالياتها، حيث سلّم المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، بطاقات العضوية لأعضاء القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشرق الدلتا، وسط أجواء ودية عكست مشاعر الفخر والاعتزاز ببداية المسيرة البرلمانية الجديدة. كما حرص الأمين العام على مشاركة الأعضاء فرحتهم بالتقاط الصور التذكارية معهم.

وقد وجّه المستشار محمود إسماعيل عتمان، والأمين العام المساعد المستشار عمرو يسري، الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في تنظيم فعاليات اليوم الأول، مشيدين بالجهود التي أسهمت في خروج الفعاليات بصورة تليق بمكانة مجلس الشيوخ.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نواب الصعيد استخراج كارنيهات الشيوخ مجلس الشيوخ

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

3 أرقام تاريخية لـ فيستون ماييلي بعد فوز بيراميدز على أهلي جدة
شبورة ورياح واضطراب ملاحة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة