أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، مؤكدة أن الأجواء تتسم بملامح خريفية معتدلة صباحًا وليلاً، بينما تميل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أن السحب المنخفضة والمتوسطة ستتكاثر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مما يساهم في تلطيف الأجواء.

كما توقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة، قد تكون متوسطة أحيانًا، على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة متفرقة على جنوب الوجه البحري.

وأشارت التوقعات إلى نشاط ملحوظ في حركة الرياح على أغلب الأنحاء، تصل أحيانًا لإثارة الرمال والأتربة في مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر.

وفيما يخص الملاحة البحرية، حذرت الهيئة من اضطراب محتمل على بعض مناطق خليج السويس والبحر الأحمر، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين و3 أمتار.

اقرأ أيضًا:

صور- وزارة الزراعة تعلن أصنافا جديدة من الطماطم والفاصولياء والكوسة

وزير الأوقاف يكشف لمصراوي سبب عدم إلقاء خطبة الجمعة بعد المنصب