مجدي الجلاد للحكومة: "لكي تحييني غدًا لا تقتلني اليوم"

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي "قاسية جدًا ولا تراعي البعد الاجتماعي للمواطن".

وأضاف الجلاد، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "آخر النهار"، أن الحكومة المصرية كان يجب أن ترفض بعض شروط الصندوق، مثل رفع الدعم بشكل كامل في فترة زمنية قصيرة، متابعا "لكي تحييني غدًا، لا تقتلني اليوم".

وأكد أن الحكومة اتخذت مؤخرًا خطوات في الاتجاه الصحيح، مثل إيقاف زيادة أسعار الكهرباء وتأجيل بعض برامج الدعم، تخفيفًا على المواطنين.

وفيما يتعلق بالوزراء، قال إن وزير الزراعة علاء فاروق يقوم بـ"شغل كويس جداً" بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل لتوفير الدولار، كما وصف أداء وزير الخارجية بدر عبد العاطي بأنه "رائع".

وفي تقييمه لأداء برلمان 2025، وصفه الجلاد بأنه "برلمان موالاة"، معربًا عن رفضه لوجود عدد قليل جدًا من المعارضة لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة.

وأشار إلى أن البرلمان القادم بحاجة إلى وجود من 70 إلى 150 نائبًا من المعارضة، ليعبروا عن مشاكل المواطن، حتى وإن كانت الأغلبية للحكومة.

وأكد الجلاد أن الأداء الرقابي هو أضعف جوانب البرلمان، مشيرًا إلى أن العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية "علاقة شقائق"، حيث السلطة التنفيذية متغولة على السلطة التشريعية.

واستعرض الجلاد القانون الوحيد الذي نال إعجابه من البرلمان السابق، وهو قانون الإيجارات القديمة، ووصفه بأنه "جريء جداً" رغم ما فيه من أبعاد اجتماعية مؤلمة.

وأوضح أن من بين نواب البرلمان، لفت نظره فقط أداء كل من النائبين ضياء داوود وعبد المنعم إمام.