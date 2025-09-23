نائب بالشيوخ: ملفات التعليم والصحة والشباب في مقدمة الأولويات

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد الهواري، عضو مجلس الشيوخ، إن أولوياته في الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ ترتكز على خدمة المواطن المصري وتحسين جودة حياته، تماشيًا مع جهود القيادة السياسية لتحقيق الحياة الكريمة للمواطن المصري.

جاء ذلك في تصريحات له على هامش حفل استقبال الأعضاء الجدد بمقر مجلس الشيوخ لاستخراج كارنيه العضوية.

وأضاف الهواري: إن دوري في مجلس الشيوخ، باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان، هو تقديم الرأي والمشورة في التشريعات والسياسات العامة بما يخدم المصلحة العليا للبلاد، وكذلك مناقشة الخطط والسياسات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يساعد في سرعة تحقيق خطط التنمية التي تستهدفها الدولة المصرية وتذليل العقبات أمامها، مشيرًا إلى أنه سيتبنى ملف تحسين جودة الخدمات والمرافق، وتحسين الخدمات بالمستشفيات الحكومية، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مثل برامج الدعم الاجتماعي وتوفير السكن اللائق.

وتابع: أيضًا ضمن الملفات المهمة ملفات التعليم والشباب والرياضة، مشيرا إلى أنه سينضم إلى لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل، وذلك باعتبارها من أهم اللجان النوعية التي تختص بقضايا الشارع المصري والملفات الهامة مثل الإسكان والطرق والمرافق العامة.

وتوافد اليوم أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبون على مقر المجلس لاستخراج كارنيهات العضوية.

واستقبلت اللجان التي خصصتها الأمانة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام للمجلس، صباح اليوم، عددًا من الأعضاء الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ لاستخراج كارنيهات العضوية، وتفعيل البصمة الإلكترونية للحضور والانصراف.