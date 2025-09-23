أصدر برلمان الاتحاد من أجل المتوسط برئاسة النائب محمد أبو العينين، بيانًا، اليوم الثلاثاء، أعلن فيه ترحيبه بالاعتراف المتسارع من العديد من الدول بالدولة الفلسطينية خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ خصوصًا من بريطانيا، صاحبة وعد بلفور، والبرتغال وفرنسا وكندا وأستراليا.. وغيرها.

وأكد برلمان الاتحاد من أجل المتوسط أن هذه الاعترافات هي خطوة تاريخية تعكس التأييد الدولي الواسع لحل الدولتَين، ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.





ونشرت الإعلامية إيمان أبوطالب، مقطع فيديو، عبر خاصية "البث المباشر" لتغطيتها في بودكاست السر مع إيمان، للجلسة التاريخية للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي شهدت إعلان عدد من الدول الاعتراف بدولة فلسطين.

وأشار إلى أن هذه الاعترافات تؤكد أنه لا بديل لتسوية النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي إلا من خلال تسوية سياسية تستند إلى حل الدولتَين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وَفق مقررات الشرعية الدولية كأساس لتحقيق السلام والاستقرار والأمن والتعايش لجميع شعوب المنطقة.

وأكد برلمان الاتحاد من أجل المتوسط أن هذه الاعترافات الدولية الواسعة بالدولة الفلسطينية على أهميتها، هي خطوة أولى يجب أن تتبعها خطوات وإجراءات عاجلة من المجتمع الدولي؛ من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بلا قيد أو شرط وتبادل الرهائن والأسرى، وأنه من الضروري اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة من أجل أن تصبح الدولة الفلسطينية حقيقة مادية على أرض الواقع.

وأكد برلمان الاتحاد من أجل المتوسط رفضه كل الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تقويض حل الدولتَين من خلال سياسات التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي والتهجير، وكذلك إدانته التهجير القسري للسكان، كما أدان عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة؛ مما تسبب في مجاعة ومأساة إنسانية غير مسبوقة.