توجيهات عاجلة بشأن التصالح والمحال العامة بمدينة دهب

ستانفورد تُدرج 13 عالمًا من "بحوث الصحراء" و"البحوث الزراعية" ضمن أفضل

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، رئيس مركز ومدينة دهب بجنوب سيناء بسرعة إنجاز ملفات المواطنين في منظومات التصالح على مخالفات البناء والتقنين والمحال العامة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية، على أهمية رفع كفاءة منظومة العمل بالحملة الميكانيكية لمجلس مدينة دهب وتعزيز القدرات التشغيلية والقيام بأعمال الصيانة المنتظمة للمعدات والسيارات بما يساهم في الحفاظ على العمر التشغيلي لها.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة التنمية المحلية واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، المركز التكنولوجي لمدينة دهب لمتابعة آخر مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور محمد علام، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، وعدد من قيادات المحافظة.

وخلال تفقد المركز التكنولوجي لمدينة دهب، تابعت سير العمل في ملفات التصالح على مخالفات البناء وأعداد الطلبات التي تم إنجازها وأهم المشكلات التي تم رصدها، كما تابعت الدكتورة منال عوض الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين عدد من الملفات التي تم البت فيها وتلافي أي مشكلات وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ولجنة استرداد الأراضي بما يساهم في إنجاز الملفات وتسليم العقود للمواطنين والحفاظ على حقوقهم وعدم إهدار حقوق الدولة.

وحرصت وزيرة التنمية المحلية، على متابعة سير العمل في عدد من الخدمات اليومية للمواطنين من المحليات وموقف منظومة المحال العامة والمتغيرات المكانية، وشددت على أهمية تذليل أي معوقات أو تحديات تواجه المواطنين ودفع وتيرة العمل وتسريع إجراءات بحث طلبات التقنين وإجراءات المعاينة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتيسير على المواطنين وسرعة إنهاء مصالحهم والتعامل الفوري مع الإجراءات والمعاملات المتأخرة لإنجازها بصورة سريعة مع التأكيد على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات المطلوبة وضرورة الالتزام بالمدد الزمنية والقانونية المحددة لكل طلبات المواطنين والانتهاء منها.

والتقت الدكتورة منال عوض، مع عدد من المواطنين داخل المركز التكنولوجي وتعرفت منهم على بعض الخدمات التي يحصلون عليها، ووجهت بحل بعض الشكاوى العاجلة، ومحاسبة العاملين المقصرين في سرعة إنهاء الخدمات للمواطنين، وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة أهم المطالب للعاملين بالمركز التكنولوجي بمجلس مدينة دهب بما يساهم في سرعة تقديم الخدمات للمواطنين لضمان سيولة العمل والإجراءات بالمركز.

وخلال تفقد مجلس مدينة دهب، تفقدت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء، الحملة الميكانيكية، وحصر المعدات والمركبات لبيان مدى جاهزيتها للعمل والمعدات المعطلة والمكهنة والإجراءات المتخذة في هذا الشأن سواء بالصيانة ورفع الكفاءة.

ووجهت الدكتورة منال عوض، بأهمية وضع نظام للمتابعة لسير العمل في الحملة الميكانيكية فيما يخص أعمال الصيانة وخطوط السير والتشغيل، كما طالبت بسرعة التنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يخص عدد من السيارات المكهنة والمتهالكة في مجلس المدينة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية، على أهمية تنفيذ حملات لرفع الإشغالات في عدد من الطرق لتيسير حركة سير المواطنين والسيارات بالإضافة إلى تنفيذ حملات لمتابعة المتغيرات المكانية التي تم رصدها وتنفيذ الإزالات لها.

اقرأ أيضًا:

أمطار ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

ستانفورد تُدرج 13 عالمًا من "بحوث الصحراء" و"البحوث الزراعية" ضمن أفضل العلماء عالميًا

صور- مصر وتركيا تنفذان التدريب البحري المشترك "بحر الصداقة – 2025"