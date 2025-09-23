300 فرصة عمل جديدة بمرتبات مجزية.. التخصصات والتقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل عن طرح 300 فرصة عمل بالتعاون بين الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ومديرية عمل الجيزة، وذلك في إطار خططها المستمرة لفتح مجالات جديدة للتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وظائف مهندسين وعمال إنتاج

وأوضح بيان الوزارة أن الوظائف المتاحة تشمل 100 مهندس و200 عامل إنتاج لدى شركة "أس أي وايرنج سيستم"، بمرتبات تبدأ من 10 آلاف جنيه للمهندسين و8 آلاف جنيه لعمال الإنتاج، إلى جانب حافز انتظام ومجموعة من المزايا الأخرى للعاملين.

مواعيد التقديم والمقابلات

وأكدت الوزارة أن التقديم يتم من خلال المقابلات الشخصية التي ستجرى يوميًا بدءًا من غد الأربعاء 24 سبتمبر 2025 ولمدة أسبوع، وذلك من الساعة 7 صباحًا حتى 12 ظهرًا بمقر الشركة في مدينة 6 أكتوبر – المنطقة الصناعية – عقارات أرقام (53 – 54 – 55).

دعوة للراغبين في العمل

ودعت وزارة العمل الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف إلى سرعة التقديم، مؤكدة أن هذه الفرص توفر دخلًا مجزيًا وحوافز مشجعة للعمل، بما يضمن بيئة مهنية مناسبة وفرصًا واعدة للشباب الباحثين عن عمل.