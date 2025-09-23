إعلان

وزيرا الشؤون النيابية والرياضة يبحثان مبادرات لتأهيل النشء والشباب

01:31 م 23/09/2025

وزيرا الشؤون النيابية والرياضة

عقد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماعًا مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لبحث مبادرات مشتركة بين الوزارتين تستهدف رفع الوعي وتأهيل النشء والشباب.

وناقش الوزيران خلال اللقاء سبل دعم الشباب على المستويات الاجتماعية والعملية والسياسية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تشدد على تكثيف المبادرات والفعاليات الداعمة لهذه الفئة، بما يساهم في إعداد جيل قادر على القيادة والمشاركة الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة.

واتفق الجانبان على تكثيف المبادرات المشتركة خلال المرحلة المقبلة لفتح مساحات الحوار مع الشباب والنشء، وتنظيم جلسات وورش عمل متنوعة، تسهم في توفير بيئة ثقافية ورياضية ومجتمعية وسياسية أفضل، وتؤهلهم لاغتنام الفرص المستقبلية بكفاءة واحترافية.

كما بحث الوزيران عقد فعاليات تستهدف رفع وعي الشباب بأبعاد الأمن القومي، وتثقيفهم بحقيقة الأوضاع الإقليمية والدولية، بما يعزز من إدراكهم لمتطلبات المرحلة الحالية، ويسهم في ترسيخ قيم التماسك المجتمعي والوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة.

