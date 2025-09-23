تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

رئيس الوزراء أمام مؤتمر حل الدولتين: الأمن لن يتحقق لإسرائيل عبر القوة العسكرية

أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن حل الدولتين "ليس مجرد التزام أخلاقي"، مشددًا على أنه لا استقرار في الشرق الأوسط دون التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وفي كلمة مصر خلال مؤتمر "حل الدولتين"، جدد مدبولي رفض مصر بصورة حاسمة" لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته، مؤكدًا أن القاهرة ستستمر في بذل كل جهد ممكن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

حسام بدراوي يكشف تفاصيل مشروع فكري جديد يربط الهوية المصرية بالذكاء الاصطناعي

كشف الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، عن ملامح مشروع فكري جديد يسعى من خلاله إلى إعادة صياغة العلاقة بين الهوية الوطنية والقيم الإنسانية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم مع دخول عصر الذكاء الاصطناعي واندماج الإنسان بالآلة.

وأوضح "بدراوي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" عبر قناة "TeN" مساء الاثنين، أن المشروع يقوم على ثلاث دوائر رئيسية؛ أولها دائرة خاصة بمصر، تركز على الهوية المصرية التاريخية والحاضرة ورؤيتها المستقبلية.

سمير غطاس: الاعتراف الدولي بفلسطين تحوُّل استراتيجي نحو إقامة الدولة

أكد الدكتور سمير غطاس، المفكر الاستراتيجي ورئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، أن موجة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين تشكل تحولًا هامًا على الصعيد العالمي.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، أن عدد الدول المعترفة بفلسطين وصل إلى 151 دولة، أي ما يقرب من 80% من أعضاء الأمم المتحدة.

عمرو أديب: الإفراج عن علاء عبد الفتاح خطوة إيجابية

علق الإعلامي عمرو أديب على خبر العفو عن الناشط علاء عبدالفتاح، مؤكدًا أن الخبر تناقلته جميع الصحف الأجنبية.

خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أوضح أديب، أن عبد الفتاح لم يخرج بعد بشكل فعلي بسبب الإجراءات الإدارية الجارية، لكنها على وشك الانتهاء.

اللجنة المصرية لإغاثة غزة: نجحنا في العثور على الطفل الفلسطيني وشقيقه وسط عشرات الآلاف من النازحين

أكد محمد صلاحٍ، عضو اللجنة المصرية لإغاثة أهل غزة، أن اللجنة نجحت في العثور على الطفل الفلسطيني خالد وشقيقه وسط عشرات الآلاف من النازحين، مشددًا على أن هذا الإنجاز جاء بفضل تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن الطفلين تم العثور عليهما في مخيم مدينة حمد بمعسكر، بعد بحث مكثف، ونُقِلا مباشرة إلى مخيم اللجنة المصرية في منطقة الزوايدة.

عمرو أديب: مصر تجسد الإنسانية بعثورها على الطفلين الفلسطينيين وسط أزمة غزة

أكد الإعلامي عمرو أديبٍ أن مصر أثبتت مجددًا التزامها الإنساني العميق من خلال نجاح أجهزتها في العثور على الطفل الفلسطيني خالد وشقيقه وسط عشرات الآلاف من النازحين تحت وابل النيران في غزة، مشددًا على أن هذا الإنجاز يعكس قدرة مصر على الاستجابة السريعة للغوث الإنساني.

طارق شكري: العقار استثمار آمن يضمن الربحية والفرصة مثالية للشراء الآن

أكد المهندس طارق شكريٍ، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن الاستثمار في القطاع العقاري يُعد خيارًا آمنًا بنسبة 100%، مشددًا على استمرار القطاع في تحقيق أرباح مجزية للمواطنين.

وأضاف شكريٍ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، على قناة "الحدث اليوم"، أن الوقت الحالي يمثل فرصة ذهبية لشراء العقارات، موضحًا أن العوائد الاستثمارية في هذا القطاع تتطلب الصبر لسنوات لتحقيق أفضل النتائج.