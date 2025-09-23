إعلان

وزير العمل يُحذر الشباب من هذه الوظائف والشركات -(تفاصيل)

كتب : محمد أبو بكر

07:00 ص 23/09/2025

وزير العمل محمد جبران

حذر محمد جبران، وزير العمل، تحذيرًا للشباب بضرورة توخي الحذر عند التعامل مع فرص العمل المطروحة عبر إعلانات غير رسمية أو من خلال شركات غير معروفة، مؤكدًا أن هناك بعض الكيانات الوهمية تستغل حاجة الشباب للوظائف وتقوم بخداعهم بوعود غير حقيقية.

وشدد "جبران"، في تصريحات لمصراوي، على أهمية التأكد من أن فرص العمل المعروضة تابعة لشركات مرخصة ومسجلة رسميًا، لافتًا إلى أن الوزارة والجهات الحكومية المختصة توفر قنوات رسمية يمكن من خلالها التحقق من مصداقية هذه الفرص قبل التقديم أو دفع أي رسوم، أو يمكن التوجه إلى وزارة العمل للتأكد من أن الشركات مسجلة وتابعة للوزارة.

وأوضح "جبران"، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية على مواجهة ظاهرة شركات التوظيف الوهمية التي تروّج لفرص عمل بالخارج أو الداخل دون وجود أساس قانوني لها، مشيرًا إلى أن هذه الكيانات قد تضر بالشباب وتعرضهم لمخاطر قانونية ومادية، وتُسبب العديد من المشكلات.

وأشار محمد جبران، إلى أن الدولة تولي ملف التشغيل اهتمامًا كبيرًا، وتعمل على طرح فرص عمل حقيقية من خلال الملتقيات التوظيفية والمبادرات الوطنية.

