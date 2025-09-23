ثمنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن عدد من المحبوسين، استجابة لمناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وشمل قرار العفو كلا من:

علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح

سعيد مجلي الضو عليوة

كرم عبد السميع إسماعيل السعدني

ولاء جمال سعد محمد

محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف

منصور عبد الجابر علي عبد الرازق

وأوضحت اللجنة أن هذا القرار يجسد ترسيخ الدولة لقيم التسامح وتعزيز مسار الحريات العامة وصون حقوق الإنسان، مؤكدة أنه امتداد لنهج الدولة المصرية في الاستماع للمؤسسات الوطنية والتفاعل الإيجابي مع مطالبها.

من جانبه، أكد النائب طارق رضوان أن العفو الرئاسي ليس حدثًا منفصلًا، بل يأتي في إطار متكامل مع ما أطلقه الرئيس السيسي من مبادرات، مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026)، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي، التي أفرجت عن أعداد متزايدة من المحبوسين في قضايا مختلفة خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن هذه الخطوة الإنسانية تعكس رؤية الدولة المصرية في جعل ملف حقوق الإنسان محورًا أساسيًا في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن العفو الرئاسي يمثل رسالة بالغة الأهمية تعزز الثقة في جدية الدولة تجاه الانفتاح السياسي.

وشدد رئيس اللجنة على أن القيادة السياسية تؤمن بأن حقوق الإنسان ليست مجرد شعارات، بل التزام راسخ تُترجمه الدولة في قراراتها وممارساتها، موضحًا أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو التوازن بين متطلبات الأمن والاستقرار من جهة، وضمان الحريات العامة وحقوق المواطنين من جهة أخرى.

وأكد التزام لجنة حقوق الإنسان بالعمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة لتعزيز الحقوق الدستورية، ودعم مسار الإصلاح السياسي، وصون المكتسبات الوطنية التي تحققت في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرًا أن هذه القرارات تمثل دفعة قوية لملف حقوق الإنسان، وتجسد الإرادة السياسية الصادقة في صون كرامة المواطن المصري وحمايته.

