أكد محمد صلاحٍ، عضو اللجنة المصرية لإغاثة أهل غزة، أن اللجنة نجحت في العثور على الطفل الفلسطيني خالد وشقيقه وسط عشرات الآلاف من النازحين، مشددًا على أن هذا الإنجاز جاء بفضل تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن الطفلين تم العثور عليهما في مخيم مدينة حمد بمعسكر، بعد بحث مكثف، ونُقِلا مباشرة إلى مخيم اللجنة المصرية في منطقة الزوايدة.

وأشار صلاح إلى أن النزوح من الشمال إلى الجنوب كان صعبًا للغاية، موضحًا أن والد الطفلين لم يكن يملك هاتفًا للتواصل، مما جعل البحث أكثر تعقيدًا.

وتابع عضو اللجنة المصرية، أن الأقارب ساعدوا في تحديد الموقع، وأن الطفلين كانا في وضع حرج بسبب توزع خيمتهم، لكنهما الآن في أمان تام داخل مخيم اللجنة.

وأكد أن الطفلين تفاجآ بالاهتمام الذي أحاط بهما، خاصة عند معرفتهما بتعليمات الرئيس السيسي الشخصية.

وأشار صلاح إلى أن اللجنة أنشأت 4 مخيمات في غزة، بالإضافة إلى خمسة أخرى في خان يونس، مشددًا على أن هذه المخيمات توفر الطعام والشراب والدواء، لكنها تحتاج إلى دعم إضافي لتوسيع الرعاية.

وأشار عضو اللجنة المصرية لإغاثة أهل غزة، إلى أن الطفلين يحتاجان إلى علاج في مصر، مؤكدًا أن حالتهما كحال ملايين الأطفال في غزة الذين يعانون من الظروف القاسية.